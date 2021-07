Verso Italia-Spagna, Luis Enrique: "Anche loro vogliono il controllo, noi non cambiamo"

Italia contro Spagna sarà la sfida tra due nazionali che in questo Euro 2020 hanno fatto del gioco la propria cifra stilistica e non solo. “È un argomento fondamentale - dice il ct Luis Enrique in conferenza stampa - siamo tra i leader come possesso ma anche loro vogliono dominare il gioco. È la prima battaglia da vincere in campo, loro sono bravi anche in fase non possesso e lo si è visto durante il torneo. Si trovano a loro agio con la palla, se dovessimo fare un altro gioco potremmo adattarci ma preferiremmo avere più possesso palla".