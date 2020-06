Davide Calabria sorpassa Diego Laxalt in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Come riporta Tuttosport, pur non essendo la sua fascia preferita, Pioli sembra intenzionato a schierare il terzino italiano a sinistra, tenendo Conti a destra. Per l’uruguaiano Laxalt, dunque, si prospetta un’altra panchina.