Andrea Conti è in netto vantaggio su Saelemaekers per il ruolo di terzino destro. Lo riporta il Corriere dello Sport in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. L’ex atalantino, dunque, dovrebbe partire dall’inizio, mentre sul binario mancino verrà schierato Davide Calabria, con Laxalt indirizzato verso la panchina, al posto dello squalificato Theo Hernandez.