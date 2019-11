Verso Juve-Milan, Pioli confermerà il 4-3-3

A oltre tre ore dal fischio d'inizio di Juventus-Milan, è sempre più probabile che Stefano Pioli confermi il 4-3-3 per la sfida di questa sera. Le prove tattiche di 3-4-2-1 fatte venerdì sono state fatte per capire quali interpreti possano essere utilizzati con quel sistema di gioco, che verrà provato nella pausa per le nazionali e, forse, proposto nelle gare che ci saranno alla ripresa del campionato. Dunque, per la partita di questa sera, ci saranno in campo:

G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu