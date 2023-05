Come riferisce Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24, in vista del match di domenica sera contro la Juventus, Stefano Pioli riproporrà Brahim Diaz nel ruolo di trequartista, mentre Junior Messias e Alexis Saelemaekers sono in ballottaggio per una maglia da titolare a destra. Al momento il favorito a partire dal primo minuto è il brasiliano.