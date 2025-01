Verso Juventus-Milan, Conceiçao si gioca subito una finale: le quote della gara

Pronostico Juventus - Milan incerto in questa semifinale di Supercoppa italiana che si disputerà in terra saudita. Bianconeri che partecipano il torneo da detentori della Coppa Italia, Milan che arriva come seconda classificata nella scorsa Serie A. Da questa sfida uscirà la rivale in finale della vincente tra i campioni d'Italia dell'Inter e l'Atalanta, finalista della passata Coppa Italia.

Pronostico Juventus Milan

Grande curiosità per questa partita, soprattutto a seguito del cambio di panchina del Milan, con Sergio Conceiçao he ha preso il posto di Paulo Fonseca con l'ufficialità arrivata lunedì 30 dicembre. Milan che è reduce dal deludente pareggio interno contro la Roma e che in generale non ha convinto, sebbene nelle ultime 4 partite siano arrivate 2 vittorie e altrettanti pareggi. Non rischia nulla Thiago Motta, ma i risultati della Juventus non sono così tanto migliori di quelli dei rossoneri. Sebbene ancora imbattuta in campionato, la Juventus è attardata nella corsa al titolo e momentaneamente fuori dalla Champions. Troppi i pareggi ottenuti finora: 11 in campionato e 2 in Champions League su 25 partite complessive. L'Over 0.5 ha la quota maggiorata in Snai, che paga 8 volte la posta. 1.08 per LeoVegas; 1.06 per Netbet e Admiralbet; 1.05 per Betway.