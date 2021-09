Verso Juventus-Milan, è di Tomori l'ultima rete rossonera contro i bianconeri

Domani sera alle 20.45 andrà in scena all'Allianz Stadium il big match della quarta giornata di Serie A TIM tra Juventus e Milan. I rossoneri nella passata stagione hanno ottenuto l'ultimo successo contro i bianconeri in campionato, quando passarono per 3-0 nell'incontro valido per il trentacinquesimo turno. A siglare l'ultima rete per la formazione di Pioli fu Fikayo Tomori.