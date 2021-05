Verso Juventus-Milan, nei bianconeri Morata è favorito su Dybala per far coppia con Ronaldo

Come riferito dai colleghi di Sky, stando alle ultime notizie, domani la Juventus si presenterà in attacco con la coppia Ronaldo-Morata. Infatti, lo spagnolo è dato favorito per giocare insieme a Ronaldo, a discapito di Dybala che aveva giocato titolare le ultime 4 partite di campionato. Andrea Pirlo, tecnico bianconero, per la sfida contro il Milan, ha intenzione di utilizzare una prima punta in grado di garantire più profondità. La sua scelta dunque ricadrà su Morata, poi, a gara in corso quasi sicuramente Dybala entrerà.