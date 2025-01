Verso Juventus-Milan, possibile novità di formazione: Tomori verso la titolarità

vedi letture

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web Conceiçao potrebbe optare per una scelta sorprendente in difesa al suo esordio sulla panchina del Milan, dove dovrebbe schierare i rossoneri con un 4-2-3-1. In porta ci sarà Maignan, con Emerson Royal sulla corsia di destra e Theo Hernandez su quella di sinistra. Al centro, la coppia composta da Thiaw e Tomori, grande novità di formazione preferito a Gabbia.

A centrocampo c’è spazio, oltre per Fofana e Bennacer, con Reijnders più avanzato nel ruolo di trequartista. Mentre in avanti, ci dovrebbero essere il rientrante Pulisic (avanti nel ballottaggio con Musah) e Jimenez sulle fasce, con Morata unica punta. Assente Leao che, come noto, non sarà della gara.