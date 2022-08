Verso l'Atalanta, stasera il Milan in campo con la divisa bianca

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Atalanta-Milan, con i rossoneri impegnati in un big match già alla seconda giornata di Serie A. Per la sfida di Bergamo, come dimostrano i post social del club rossonero, i ragazzi allenati di mister Pioli indosseranno per la prima volta in una partita ufficiale la seconda divisa bianca con le striscette orizzontali rossonere.