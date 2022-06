Verso l'Europeo femminile, Galli e Giugliano all'unisono: "Puntiamo in alto"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Il Mondiale del 2019 deve essere solo un punto di inizio: questo Europeo può far svoltare ancora di più il nostro movimento e mostrare che quel percorso in Coppa del Mondo non è stato un evento sporadico": parola della centrocampista azzurra Aurora Galli che nel ritiro di Coverciano dove la Nazionale di Milena Bertolini si sta preparando in vista degli Europei ha incontrato la stampa insieme a Manuela Giugliano. La centrocampista azzurra tornerà quest'estate oltremanica dopo aver disputato la sua prima stagione in Premier League, in forza all'Everton: "È stata un'esperienza unica e quest'anno sono cresciuta sotto tutti i punti di vista - racconta - L'Europeo sarà un torneo molto equilibrato, livellato, e noi possiamo dire la nostra". Sulla stessa lunghezza d'onda anche Manuela Giugliano, che non nasconde le ambizioni della squadra azzurra: "Vogliamo fare sempre meglio con la maglia della Nazionale addosso e desideriamo arrivare il più in alto possibile". L'esordio azzurro nella manifestazione continentale sarà il 10 luglio, a Rotherham, contro una delle favorite per la vittoria finale, la Francia: "Sarà una partita molto difficile - sottolinea la centrocampista della Roma - ma avremo dalla nostra un grande entusiasmo: siamo un gruppo unito e questo fa la differenza in campo". (ANSA).