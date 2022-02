Verso la normalità, Tuttosport: "Stadi, per aprile obiettivo 100%"

"Stadi, per aprile obiettivo 100%", titola stamane Tuttosport. Arriva anche la conferma del Governo: entro la fine della stagione si arriverà al massimo della capienza negli stadi italiani. Lo ha detto ieri il sottosegretario Andrea Costa. La speranza è quella di arrivarci entro la fine di marzo, magari prima della sfida alla Macedonia valevole per i playoff al prossimo Mondiale. Entro fine febbraio si dovrebbe arrivare al 75% della capienza, poi si attenderà per il prossimo step, quello della totale riapertura.