Verso Lazio-Milan: all'Olimpico l'ultimo pareggio fra le due squadre risale al 2018

vedi letture

Questa sera alle 20.45, il Milan di Fonseca, con appena un punto dopo partite sarà di scena all’Olimpico di Roma dove se la vedrà con la Lazio di mister Baroni. I biancocelesti dopo la bella vittoria all’esordio contro il Venezia sono caduti sul campo dell’Udinese e vogliono tornare a sorridere davanti ai propri tifosi.

STATISTICHE OPTA

Il Milan ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Lazio in campionato (1P), tra cui tutte le tre più recenti senza subire gol, i rossoneri non ottengono una striscia di successi più lunga contro i bianconcelesti in Serie A dal periodo tra il 2003 e il 2005 (cinque in quel caso).

Lazio e Milan non pareggiano in Serie A dal 25 novembre 2018 (1-1 in quel caso all’Olimpico), da allora otto successi rossoneri e tre vittorie biancoceleste.