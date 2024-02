Verso Lazio-Milan: domani mattina la partenza dei rossoneri per Roma

Domani mattina, come riferisce Sky, il Milan decollerà da Malpensa per raggiungere Roma in vista della sfida in programma alle 20.45 contro la Lazio, valida per la 27^ giornata di Serie A.

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: venerdì 1 marzo 2024

Ore: 20:45

Stadio: Olimpico, Roma

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it