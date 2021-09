Verso Liverpool, Sacchi: "Milan, in campo senza paura e tatticismi"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrivo Sacchi ha parlato dei rossoneri di Pioli: "Il Milan è la squadra, con l’Atalanta, che gioca il calcio più coraggioso e con concetti più moderni e se la vedrà con il temibilissimo Liverpool. Penso che vedremo un incontro emozionante, bello e difficile per entrambe. I rossoneri di Pioli dovranno evitare tatticismi: come mettere in difesa uno o due giocatori in più del dovuto. Se dovesse accadere questo, gli uomini di Klopp avrebbero il comando del gioco, che è il loro obiettivo. Il Milan dovrebbe avere fiducia nel gioco e nelle sue conoscenze per rispondere colpo su colpo. Gli inglesi si muoveranno in sincronia e così dovrebbe fare anche il Milan: senza paura e tatticismi. Tutte le squadre straniere sono migliori ad attaccare che a difendere, dimostrano limiti di attenzione e di posizionamento. Nella fase difensiva li aiuta molto il pressing, ma anche i rossoneri dovranno farlo: undici attaccano e undici difendono".