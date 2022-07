Verso Marsiglia-Milan, i precedenti in gare ufficiali sono cinque

MilanNews.it

Marsiglia e Milan si affronteranno alle 18 al Velodrome in un'amichevole dal sapore di Champions League. Le due squadre si sono incontrate per cinque volte in gare ufficiali, tra cui una finale di Coppa dei Campioni. Il bilancio non è molto positivo per i colori rossoneri: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Per il Milan 4 gol fatti e 7 subiti.