Verso Milan-Atalanta, arbitrerà Orsato: il suo bilancio con i rossoneri

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Milan-Atalanta, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A in programma domenica pomeriggio alle 18.00 a San Siro. Il fischietto veneto in passato ha diretto 33 volte i rossoneri, i quali sotto la sua gestione hanno ottenuto undici vittorie e quattordici pareggi, perdendo in otto occasioni. Nel corso di questa stagione Orsato ha arbitrato una sola volta il Milan, in occasione della vittoria ottenuta in trasferta contro il Napoli al 28° turno.