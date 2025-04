Verso Milan-Atalanta: ballottaggio Abraham-Jovic in attacco

Vista la bella vittoria e l'ottima prestazione di una settimana fa a Udine, Sergio Conceiçao ha intenzione di confermare domenica sera contro l'Atalanta a San Siro lo stesso modulo visto contro i friulani, vale a dire il 3-4-3. Anche a livello di uomini, ci dovrebbero essere gli stessi: gli unici dubbi sono in attacco, dove Tammy Abraham e Luka Jovic sono in ballottaggio per la maglia da centravanti titolare, e in porta, con Mike Maignan che vorrebbe tornare subito in campo dopo il trauma cranico rimediato contro l'Udinese, ma una decisione definitiva verrà presa solo all'ultimo. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Il programma della 33^ giornata di Serie A:

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como (DAZN)

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza-Napoli (DAZN)

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma-Hellas Verona (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Venezia (DAZN)

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna-Inter (DAZN/SKY)

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan-Atalanta (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino-Udinese (DAZN/SKY)

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari-Fiorentina (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa-Lazio (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma-Juventus (DAZN)