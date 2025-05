Verso Milan-Bologna, a San Siro tanti pareggi: numeri e statistiche in Serie A

E' una partita di Serie A vero, ma Milan-Bologna si rivedranno nuovamente mercoledì sera (14 maggio) in occasione della finale di Coppa Italia. Però, prima di questo, ecco la sfida di San Siro in programma domani sera alle 20.45. I rossoneri di Conceiçao, reduci da tre vittorie consecutive vogliono proseguire nel proprio momento di forma. Il Bologna di Italiano però arriva a San Siro con tutta la voglia di ottenere punti preziosi per la qualificazione in Champions League, il prossimo anno.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

Il Milan, nella sua storia ha pareggiato due delle ultime tre sfide casalinghe in Serie A contro il Bologna (1V), tanti pareggi quanti nei precedenti 16 confronti disputati a San Siro nella competizione (11V, 3P). Solo contro la Juventus (45) il Bologna conta più sconfitte esterne che contro il Milan (44) in Serie A.

Dopo aver concesso al massimo un gol nelle 13 precedenti sfide, con ben sette clean sheet nel parziale, il Milan ha subito due reti nell’incrocio casalingo più recente contro il Bologna in Serie A (2-2 il 27 gennaio 2024); i rossoneri non subiscono almeno due gol in due gare di fila in casa contro questo avversario nel torneo dal gennaio 1959-maggio 1960 (due).