Nonostante, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic non potrà essere a San Siro questa sera, questo Milan-Bologna è il 14° confronto in carriera tra Pioli e l'allenatore serbo, secondo quanto riporta Opta. Nei tredici confronti precedenti, 8 sono i successi per il mister rossonero, 3 per quello rossoblù, mentre in due occasioni la sfida è finita in parità.