Verso Milan-Bologna, il bilancio complessivo della sfida

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Sarà la sfida n.185 contro i felsinei, la n.94 in casa. In Serie A sarà la sfida n.151, la n.76 tra le mura amiche. Finora, il conteggio complessivo dice che il Milan ha vinto 54 volte in casa, a fronte di 23 pareggi e 16 vittorie del Bologna. L'ultima sconfitta risale all'Epifania del 2016, quando un gol di Giaccherini al minuto 82 riuscì a piegare il Milan allora allenato proprio da Mihajlovic. Dopo quel precedente, 5 vittorie consecutive e un pareggio, quest’ultimo a reti inviolate maturato nella scorsa stagione dello scudetto 2021-22.