Verso Milan-Bruges: l'ultimo confronto europeo 21 anni fa

Archiviata la pratica Udinese, il Milan domani sera tornerà in campo per la terza giornata di questa nuova Champions League, dove la formazione di Paulo Fonseca non è riuscita ancora a conquistare nemmeno un visto, visto che nelle due precedenti partite contro Liverpool e Bayer Leverkusen, sono arrivate altrettante sconfitta.

Fra poco meno di 24 ore a San Siro sarà ospite il Club Bruges, squadra che il Diavolo ha in totale ha affrontato per ben 6 volte nel corso della sua storia. L'ultimo confronto, però, risale a ben 21 anni fa, 4 novembre 2003. In quell'occasione, al Jan Breydel Stadion, il Milan di Ancelotti riusciì a vendicare la sconfitta di San Siro di qualche settimana prima grazie alla rete decisiva di Ricardo Kakà su assist di Cafù.