Verso Milan-Brugge, Abraham infortunato: spunta l'ipotesi Camarda?

Dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, per il Milan di Fonseca è di nuovo tempo di pensare alla Champions League. In Europa, i rossoneri sono reduci da due sconfitte consecutive tra Liverpool e Bayer Leverkusen, e in questo momento la classifica piange punti. Così, dopo la bella prestazione contro l'Udinese, di cuore e carattere, Fonseca punta a ottenere punti anche martedì sera a San Siro contro il Brugge.

Le possibili scelte in avanti

Ci saranno dei dubbi e ragionamenti in merito al recente infortunio di Tammy Abraham (LEGGI QUI) che non sarà quindi disponibile per la partita di martedi sera. Spunta la concreta ipotesi di un ritorno in Prima Squadra da parte di Francesco Camarda, che potrebbe essere utile quantomeno dalla panchina.