MN - Le condizioni di Abraham dopo l'infortunio: sono escluse fratture

Il Milan soffre ma vince una partita importantissima contro l'Udinese grazie alla rete, siglata nel corso del primo tempo da Samuel Chukwueze. Per il nigeriano, questo è il primo gol stagionale e il quarto in totale con la maglia del Milan. Gara sfortunata e decisamente durata troppo poco per Tammy Abraham, uscito dopo pochi minuto dal suo ingresso per un infortunio alla spalla.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per il centravanti inglese si tratta di un trauma alla spalla destra dove è già stata fatta una radiografia che ha escluse fratture.

Di Pietro Mazzara