Verso Milan-Cagliari: Bennacer pronto a giocare dal primo minuto

Stefano Pioli prepara il Milan da opporre al Cagliari nella seconda giornata di campionato. Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero è orientato a schierare la stessa formazione che ha vinto contro la Sampdoria: l’unica novità dovrebbe essere a centrocampo, con Bennacer al posto di Krunic. Per quanto riguarda l’attacco, Leao dovrebbe essere ancora in vantaggio su Rebic.

Guarda Milan-Cagliari solo su DAZN. Attiva ora!