Verso Milan-Cagliari, Cragno oggi ha proseguito le terapie: le ultime sulla squadra di Semplici

Il Cagliari è sceso in campo questa mattina all’Unipol Domus per continuare la preparazione alla gara del “Meazza” contro il Milan di domenica 29 agosto. La seduta odierna - si legge sul sito ufficiale del club - è iniziata con un circuito di lavoro dedicato allo sviluppo della forza. A seguire esercitazioni sul possesso palla e una partita a ranghi misti giocata su campo ridotto. Ha proseguito le terapie Alessio Cragno. Mister Semplici e il suo staff hanno programmato una nuova sessione di allenamento per domani, venerdì 27 agosto: il gruppo si ritroverà sempre al mattino.

Guarda tutte le partite di Serie A TIM del Milan su DAZN. Attiva ora. Disdici quando vuoi!