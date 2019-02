Il Milan ha vinto, ricorda acmilan.com, le ultime 13 partite casalinghe contro il Cagliari in campionato, solo contro il Chievo (14) ha avuto una striscia più lunga di successi interni consecutivi nella sua storia in Serie A. In nove degli ultimi 11 match a San Siro contro i rossoblu, il Diavolo ha segnato almeno due reti.