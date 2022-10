Verso Milan-Chelsea, ecco tutte le statistiche della partita

Fonte: Mirco Bortolaso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È subito Champions, ed è di nuovo Chelsea. A distanza di soli sei giorni dalla pesante ma meritata sconfitta per 3-0 patita allo Stamford Bridge per mano dei londinesi di Potter, il Milan è chiamato a rispondere per non complicare la situazione in ottica qualificazione agli ottavi di finale.

Gli indizi che il passo falso di mercoledì potessero essere solo il frutto di una serata storta ci sono tutti: nella partita di campionato infatti il Milan, impegnato contro la Juventus di Allegri, si è imposto dominando con il risultato di 2-0. Martedì sera il Milan si tufferà nella seconda parte del girone di Champions League, che al momento vede il Salisburgo in testa con 5 punti, poi la coppia Chelsea-Milan a 4 e la Dinamo Zagabria fanalino di coda, ma con 3 punti. Girone serratissimo, al contrario delle previsioni.

Si giocherà il giorno 11 ottobre, sarà la 13ma volta nella storia del Milan. Finora 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Un solo precedente in campo europeo, risalente alla Coppa delle Coppe 1967-68, quando il Milan pareggiò 1-1 in casa del Levski Sofia, con gol di Sormani e di Asparuhov. L'ultima partita giocata l'11 ottobre risale alla stagione 1987-88 quando il Milan pareggiò per 11 in casa della Sampdoria, con gol di Gullit per il Milan e di Vialli per la Samp. L'ultima vittoria è sempre contro la Sampdoria, ma in casa, nel 1970, per 3-1 (doppietta di Villa e gol di Benetti per i rossoneri, Salvi per la Sampdoria). L'ultima sconfitta è addirittura del 1931, quando il Milan perse in casa della Juventus per 2-0 (gol di Orsi e Ferrari).

Per quanto riguarda il Chelsea, sarà la settima sfida per il Milan ai londinesi. Finora una sola vittoria rossonera, 3 pareggi e due sconfitte. A San Siro si contano tre precedenti: il primo fu la vittoria nel 1966 in Coppa delle Fiere per 2-1 (gol di Amarildo e Rivera per il Milan, e Graham per il Chelsea). Al ritorno finì 2-1 per i blues, e fu necessaria una gara di spareggio dopo il 2-1 casalingo; lo spareggio, giocato a Milano, finì 1-1, all'epoca non c'erano rigori o supplementari, e si tirò lamoneta: la spuntò il Chelsea. Il terzo precedente risale all'ultima volta in cui Milan e Chelsea furono accoppiate dalla sorte, nel girone di Champions League 1999/2000. A Milano finì 1-1 con gol di Bierhoff per il Milan e Wise per il Chelsea, era il 26 Ottobre 1999.

Allargando lo sguardo alle squadre inglesi, sarà la partita n.45 nella storia rossonera, finora 12 vittorie, 13 pareggi e 19 sconfitte. In casa il bilancio è favorevole, con 9 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte nei 20 precedenti. L'ultimo precedente è negativo, e risale alla sconfitta interna contro il Liverpool nella giornata finale del girone della scorsa Champions League: 2-1 per i Reds (Salah e Origi, gol di Tomori per i rossoneri). Per trovare una vittoria bisogna andare oltre gli ultimi 3 precedenti, tutti negativi, contro appunto Liverpool, United (0-1, Pogba, nel 2021), e Arsenal (0-2, Mkhitaryan e Ramsey nel 2018), e arrivare alla stagione 2010-11, quando i rossoneri schiacciarono l'Arsenal di Henry per 4-0 (Boateng, doppietta di Robinho e Ibrahimovic su rigore).

Arbitrerà il tedesco Siebert, che ha un solo precedente con il Milan, risalente all'Europa League 2020-21: il Milan si impose per 1-0 in casa dello Sparta Praga in quell'occasione, con gol di Jens Petter Hauge.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)