Verso Milan-Como: il bilancio a San Siro sorride ai rossoneri

Dopo la vittoria in rimonta sul Lecce il Milan ospiterà sabato pomeriggio a San Siro il Como di Cesc Fabregas. All'andata la formazione di Sergio Conceçao riuscì ad imporsi con il risultato di 2 a 1 grazie alle reti di Theo Hernandez e Rafael Leao, permettendo al portoghese di portare a casa la prima vittoria da allenatore del Milan in campionato.

Questa volta non si giocherà al Sinigaglia ma a San Siro, dove il Diavolo ed il Como si sono affrontati per 18 volte nella storia. I precedenti alla Scala del Calcio sorridono alla formazione rossonera, che è riuscita ad imporsi in 10 occasioni, pareggiando in 5 e perdendo in 3, l'ultima volta 40 anni fa, nella stagione 1984-95.