Verso Milan-Crotone: Kessie ritrova la squadra dell’esordio rossonero in A

Franck Kessie è una delle certezze più solide di questo Milan. In una squadra tempestata dagli infortuni e dal Covid, con tanti titolari colpiti, l’ivoriano è stato uno dei più presenti: non è sceso in campo solo nella sfida contro il Lille (scelta tecnica) e con la Lazio (squalificato). Per il resto, il Presidente è stato un’istituzione in campo e sui prati di Milanello. “Il centrocampista più dominante del nostro campionato” a detta di Adani. Contro il Crotone, ovviamente, Kessie farà parte dell’undici titolare (per la diciottesima volta in Serie A), e ritroverà finalmente il suo partner di ruolo Bennacer. La squadra calabrese porta liete memorie alla mente del numero 79. Infatti, oltre ad essere il capocannoniere nelle sfide tra il Diavolo e i rossoblù, nel 2017 allo Scida di Crotone ha esordito con la maglia rossonera in Serie A. Gli ospiti allora si sono imposti per 3-0, e ad aprire le marcature, al primo gol al Milan, ci aveva pensato proprio Kessie dagli undici metri. Ad arrotondare il punteggio ci avevano pensato Patrick Cutrone e Suso. Domenica a San Siro il Diavolo cercherà il contro-sorpasso all’Inter, e il suo Presidente proverà a dare continuità alla striscia positiva contro la squadra di Stroppa.

Giovanni Picchi