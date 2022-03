Verso Milan-Empoli, già acquistati 45 mila biglietti: prosegue la vendita dei tagliandi

Prosegue molto bene la vendita dei biglietti per il match di domani sera a San Siro tra Milan ed Empoli, valido per la 29^ giornata di Serie A: come riferisce il profilo Twitter del club rossonero, per la sfida contro i toscani sono stati già staccati 45 mila tagliandi. Per acquistare un biglietto basta clicca qui!

45.000 rossoneri hanno già acquistato il biglietto per #MilanEmpoli. Non puoi mancare, ti aspettiamo! #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) March 11, 2022