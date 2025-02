Verso Milan-Feyenoord, in Champions i rossoneri potrebbero eguagliare un primato che dura dal 2005

on c'è margine d'errore a San Siro questa sera. I rossoneri scendono in campo alle 18.45 contro il Feyenoord, per il ritorno dei playoff di Champions League, con un solo risultato a disposizione dopo la sconfitta per 1-0 della gara d'andata: vincere con un gol di scarto porterebbe la sfida ai supplementari, vincere con più di un gol di scarto garantirebbe la qualificazione. In palio c'è l'accesso agli Ottavi di finale, qualsiasi risultato che non sia la vittoria porrebbe fine al nostro percorso europeo di questa stagione.

Numeri pre partita

Il Milan ha vinto tutte le ultime tre partite casalinghe in Champions League, l'ultima volta che ha ottenuto quattro successi interni di fila nella competizione è stata nel dicembre 2007, mentre l'ultima volta che ha vinto quattro gare casalinghe di fila nella stessa edizione della Champions League risale al 2004/05 (una serie di sei).

DOVE VEDERE MILAN-FEYENOORD

Data: martedì 18 marzo 2025

Ore: 18:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sku Sport, NOW Tv, Sky Go

Web: MilanNews.it