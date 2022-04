Verso Milan-Fiorentina, Giroud ancora dal 1'. Ibra pronto dalla panchina

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta questa mattina il CorSport, Olivier Giroud sarebbe ancora il favorito per un posto da titolare per la prossima gara contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15 allo stadio San Siro. Il bomber fancese è tornato al gol contro la Lazio e vuole dare continuità di rendimento, specialmente in queste ultime 4 gare importantissime. Per Zlatan Ibrahimovic continua il lavoro di gestione: ieri lo svedese si è allenato a parte, dividendo la sessione tra campo e terapie. Il numero 11 rossonero, come all'Olimpico, sarà una risorsa importante a gara in corso.