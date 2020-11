La Gazzetta dello Sport riporta la formazione della Fiorentina che potrebbe scendere in campo a San Siro. Dragowski in porta, poi difesa a quattro con Caceres e Biraghi sugli esterni e la coppia Pezzella-Milenkovic al centro; in mezzo al campo il trio Amrabat, Pulgar e Borja Valero, in attacco Castrovilli a sostegno di Ribery e Vlahovic.