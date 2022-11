Verso Milan-Fiorentina, le probabili scelte di Pioli e Italiano

MilanNews.it

La sfida tra Milan e Fiorentina, l'ultima ufficiale del 2022 per i rossoneri e per i viola, si avvicina. Domani pomeriggio alle 18, presso lo stadio San Siro, le due squadre si incroceranno nel match valevole per la 15esima giornata di campionato, l'ultima prima dello stop per il Mondiale in Qatar. Queste le probabili scelte di Pioli e Italiano, alla vigilia.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Kouamè; Jovic