Verso Milan-Fiorentina, le quote dei bookmakers per il match di San Siro

L’inaspettata sconfitta dell'Inter nel recupero contro il Bologna ha permesso al Milan di rimanere prima in classifica a quattro turni dal termine. Ai rossoneri ora servono 10 punti per festeggiare lo scudetto, con il primo ostacolo verso il titolo che si chiama Fiorentina, reduce da due pesanti sconfitte e chiamata al riscatto. A San Siro per gli esperti di Stanleybet.it, sono avanti i padroni di casa, in quota a 1,63, contro il 5 dei toscani. Si gioca invece a 3,95 il segno «X». All’andata fu un match spettacolare con ben 7 gol, con l’Over 2.5 favorito anche in questa occasione a 1,72 contro l’1,97 dell’Under 2.5. In casa Milan occhi puntati su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese dopo l’assist decisivo per Tonali contro la Lazio vuole ritrovare la via del gol che manca addirittura da gennaio: un timbro di Ibra, autore di una doppietta all’andata, si gioca a 1,70 mentre Vincenzo Italiano punta sull’ex di giornata Krzyszytof Piatek, offerto come marcatore a 4,75.