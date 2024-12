Verso Milan-Genoa: attesi 70mila spettatori a San Siro

vedi letture

Manca sempre meno a Milan-Genoa, in programma oggi alle 20.45 a San Siro e partita che cade in occasione della festa del club per i suoi 125 anni di storia, in un clima tutt'altro che sereno. Dopo la partita di Champions League di mercoledì contro la Stella Rossa Fonseca ha sparato a zero su alcuni elementi della squadra che secondo lui peccano di impegno e dedizione. Questa sera quindi servirà una reazione di orgoglio e dignità da parte di tutti i giocatori rossoneri.

Non mancherà di certo il sostegno del pubblico. Infatti questa sera sono attesi circa 70mila spettatori a San Siro.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA

Data: domenica 15 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: M. Rossi-Moro

IV uomo: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Camplone.