Verso Milan-Genoa, come arrivano i rossoblu al match di San Siro

Il Genoa, attualmente penultimo in campionato con 12 punti in 21 partite giocate, si è qualificato agli Ottavi di Finale dopo aver battuto il Perugia ai 32esimi per 3-2 e la Salernitana ai 16esimi per 1-0. Diversi i giocatori recuperati nelle ultime settimane per Shevchenko, che rispetto alla sfida col Milan in campionato potrà ad esempio scegliere tra tre elementi d'esperienza come Felipe Caicedo, Mattia Destro - ex di giornata, 15 presenze e 3 gol con il Milan nel 2014/15 - e Goran Pandev. Nessun giocatore squalificato in casa genoana; sicura l'indisponibilità di Cambiaso oltre a quella di tre giocatori positivi al Covid-19 (le cui generalità non sono state rese note). Possibile l'alternanza tra i pali tra il campione d'Europa Sirigu e il croato Adrian Šemper.