Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina riporta la probabile formazione rossonera che scenderà in campo contro il Genoa. Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Begovic in porta, Theo Hernandez, Romagnoli, Kjaer e Conti in difesa, Bennacer e Kessié in mezzo al campo, Rebic, Castillejo e Calhanoglu a sostegno di Ibrahimovic.