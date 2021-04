Verso Milan-Genoa, la probabile formazione rossonera: a destra ballottaggio Dalot-Kalulu, in avanti Leao

Domenica alle 12.30 contro il Genoa, Stefano Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Zlatan Ibrahimovic: al suo posto, al centro dell'attacco rossonero, ci sarà Leao. I tre trequartisti saranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, mentre in mezzo al campo spazio a Kessie e Bennacer. In difesa, confermati Tomori, Kjaer e Hernandez, mentre a destra Dalot e Tomori sono in ballottaggio per una maglia da titolare.

Ecco, quindi, la probabile formazione del Milan contro il Genoa: (4-2-3-1) Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.