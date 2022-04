Verso Milan-Genoa, Saelemaekers verso una nuova maglia da titolare

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, Alexis Saelemaekers sarebbe in pole position per una maglia da titolare, la seconda consecutiva dopo Torino. Il belga prima della trasferta piemontese si era accomodato in panchina per 8 gare consecutive. Questa sera avrà un'altra occasione sulla destra, in compagnia di Kessie e Leao dietro a Giroud, per riprendersi definitivamente il suo posto sulla fascia.