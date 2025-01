Verso Milan-Girona: tra le file rossonere sono 3 i giocatori diffidati

Mercoledì sera il Milan tornerà in campo a San Siro dopo la brutta sconfitta di Torino contro la Juventus. Questa volta l'impegno non sarà di campionato, ma di Champions League, dove il Diavolo è ancora in corsa per rientrare tra le prime 8 della classifica, risultato che gli permetterebbe di evitare i playoff in programma per febbraio.

Avversario alla Scala del Calcio sarà il Girona di Miguel, la sorpresa della Liga nella passata stagione. Tutte le energie sono concentrate sulla partita contro i catalani, ma un pensiero alla prossima, ed ultima di questo mega girone, contro la Dinamo Zagabria potrebbe scappare, soprattutto da parte dei quei giocatori che potrebbero saltare la trasferta croata per squalifica.

In caso di cartellino giallo, infatti, Fofana, Calabria e Chukwueze potrebbero non essere della partita contro la squadra di Fabio Cannavaro, il tutto perché sono diffidati. Un ammonizione potrebbe far scattare in automatico la loro squalifica per il prossimo turno di Champions League.