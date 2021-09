Verso Milan-Lazio: Rebic o Leao se Ibra partirà dalla panchina, Pellegri ancora indietro di condizione

Con Olivier Giroud ai box a causa del Covid, Stefano Pioli deciderà nei prossimi giorni chi schierare titolare al centro dell'attacco rossonero contro la Lazio nel match in programma domenica alle 18 a San Siro: come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico milanista sta pensando di mettere subito in campo Ibrahimovic, l'alternativa è uno tra Rebic e Leao. Pochissime chance invece per Pellegri che è ancora indietro di condizione rispetto ai compagni di squadra.