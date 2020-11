Contro il Lille, in Europa League, mister Pioli potrebbe effettuare qualche rotazione. Come riporta Tuttosport, al vaglio c’è la possibile staffetta tra Diogo Dalot e Calabria, mentre in attacco si potrebbe rivedere dal primo minuto Rebic, con Leao in panchina. Chi sgomita e chiede spazio è Brahim Diaz, che contenderà la maglia da titolare a Calhanoglu.