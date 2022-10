Verso Milan-Monza, ballottaggio Rebic-Giroud per la maglia di centravanti

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Pioli starebbe pensando alla formazione anti-Monza per sabato e avrebbe un dubbio soprattutto per il ruolo di centravanti. Il ballottaggio sarebbe tra Olivier Giroud, che ha giocato da titolare tutte le partite del Milan dalla terza giornata di campionato in poi, e Ante Rebic, che ha avuto un ottimo approccio nella sfida contro il Verona al Bentegodi e nei pochi minuti giocati fin qui in stagione ha trovato sempre il modo di essere determinante.