Verso Milan-Monza, lo scatto di Baresi e Massaro con le mascherine personalizzate

Il Mialn si prepara all'amichevole del 5 settembre contro il Monza, in onda a partire dalle 20.45 su Italia Uno. Per i rossoneri incontrare l'ex presidente Berlusconi e l'ex AD Galliani sarà sicuramente un momento particolare, ricco di emozioni e ricordi. Nell'attesa della partita di sabato due figure storiche del mondo Milan come Massaro e Baresi si fanno fotografare mentre indossano due mascherine personalizzate per la sfida: l'ex attaccante con la mascherina del Monza, lo storico capitano con quella rossonera.