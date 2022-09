MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Sarà Maurizio Mariani l'arbitro di Milan-Napoli, gara valida per la settima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Il direttore di gara della sezione di Aprilia dirigerà un match dei rossoneri per la sedicesima volta in carriera. Nei precedenti il Milan ha ottenuto otto vittorie e tre pareggi, perdendo in quattro occasioni.