Verso Milan-Napoli: le opzioni di Pioli per sostituire Leao

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel big match di domani sera tra Milan e Napoli, gli oltre 70mila di San Siro non potranno godersi le gesta di Rafael Leao, squalificato per la doppia ammmonizione subita contro il Genoa e indisponibile per il match contro i partenopei; oltre al portoghese, mancheranno nel Milan anche i suoi immediati sostituti Rebic e Origi, out per infortunio, mentre nel Napoli sarà assente Osimhen per un problema muscolare. Chi, dunque, sostituirà Leao?



La soluzione più semplice

L'opzione immediata porta alla conferma del consueto modulo (il 4-2-3-1) sostituendo Leao con l'adattamento a sinistra di Saelemaekers e l'inserimento di Messias a destra con De Ketelaere trequartista centrale. In questo modo, la squadra di Pioli manterebbe le certezze acquisisite con un modulo usato da oltre due anni e non correbbere il rischio di cambiarlo proprio in un big match senza aver avuto il tempo necessario per provare altro. Il tecnico rossonero, però, non è uno che non ha il coraggio di cambiare...



Le opzioni novità

La seconda ipotesi porta all'utilizzo di un modulo tanto caro al mondo Milan: il famoso Albero di Natale, impiegato da Ancelotti nei trionfi dei primi anni 2000; con il 4-3-2-1, Pioli inserirebbe Pobega come mezzala di centrocampo al fianco di Tonali e Bennacer e utilizzerebbe il doppio trequartista (Brahim Diaz-De Ketelaere) come supporto a Giroud. L'ipotesi più remota, inoltre, riguarda la difesa a 3 composta Kjaer, Kalulu e Tomori, l'innalzamento dei due terzini a centrocampo e la coppia d'attacco De Ketelaere-Giroud. In pole, comunque, resta il 4-2-3-1. D'altronde, squadra che vince non si cambia anche se si perde il miglior giocatore e i suoi immediati sostituti.