Verso Milan-Napoli, le statistiche del match

Ultima partita del 2021 tra le mura amiche di San Siro, e l'avversario è uno dei più difficili in Serie A: il Napoli di Luciano Spalletti. Si gioca di 19 dicembre: 13 i precedenti in questa data, con 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, l'ultima delle quali risalente al lontano 1976, quando il Milan di Pippo Marchioro perse per 2-1 a Foggia, con rigore decisivo siglato da Luigi Delneri. L'ultima partita giocata di 19 dicembre è un pareggio a Bergamo per 1-1 nel 2001, per il Milan gol di Andriy Shevchenko e per l'Atalanta rete dell'ex Luigi Sala. Contro il Napoli sarà la sfida n.168, la n.85 in casa, mentre per quanto riguarda la sola Serie A sarà la n.149, e la n.75 in casa. Relativamente al campionato, il bilancio è di 32 vittorie rossonere, 16 vittorie partenopee e 26 pareggi.

Per due volte il Milan ha ottenuto vittorie con cinque gol di scarto, il risultato più ampio: un 6-1 nel febbraio 1959 e un 5-0 nel gennaio 1992.

La sconfitta più larga ottenuta dal Milan contro il Napoli in casa è recente, e risale alla sfida del 4 ottobre 2015, quando il Napoli di Sarri si impose per 4-0 sul Milan di Mihajlovic. Nella storia recente il Napoli ha sempre ottenuto buoni risultati a San Siro in campionato, infatti l'ultima vittoria del Milan risale al 14 dicembre 2014, un 2-0 firmato Menez e Bonaventura. Da lì in poi 3 pareggi e 3 sconfitte. Unica vittoria da quel 2014 il 2-0 di Coppa Italia, con la doppietta dell'appena arrivato Piatek.

Per due volte il Milan è riuscito a ribaltare un risultato negativo all'intervallo: nel luglio 1947 (da 1-2 a 4-2) e nel novembre 1993 (da 0-1 a 2-1).

Questa impresa a San Siro non è mai riuscita al Napoli: quando il Milan si è trovato avanti all'intervallo, il Napoli è riuscito al massimo a pareggiare. In 8 occasioni il Milan ha ricevuto cartellini rossi a San Siro contro il Napoli: di queste, solo in un'occasione i rossoneri sono riusciti a vincere, il 5-0 del 1992 citato prima, ma l'espulsione arrivò al minuto 85, quindi a risultato ormai acquisito. Espulsioni a giocatori del Napoli a Milano sono avvenute per 6 volte, e in nessuna occasione il Napoli è riuscito a vincere non essendo in 11 in campo.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Milan vs Napoli 15 giocatori: Stefano Aigotti, Mariano Tansini, Pietro Pastore e Giuseppe Torriani (02/10/1927), Renzo Pedezzi (09/10/1932), Emilio Gattoronchieri (21/10/1934), Gino Cappello IV, Giuseppe Vannucci, Bruno Arcari IV, Natale Faccenda e Amedeo Degli Esposti (06/10/1940), Graziano Gori (27/06/1973), Marcel Desailly (21/11/1993), Alexandre Pato (13/01/2008), Krzysztof Piatek (26/01/2019).

Milan vs Napoli fu l'ultima presenza per 10 giocatori: Mariano Tansini (29/04/1934), Giuseppe Pagni (10/05/1936), Mario Tosolini e Ared Gimona (06/07/1947), Mario Renosto (13/04/1952), Emanuele Del Vecchio (27/01/1963), Fabio Cudicini (05/07/1972), Maurizio Turone (21/05/1978), Giovanni Sartori (01/04/1979), Rodrigo Ely (04/10/2015).

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Milan vs Napoli 9 giocatori, 7 dei quali alla prima presenza: Stefano Aigotti e Pietro Pastore, (02/10/1927), Gino Cappello IV, Giuseppe Torriani e Natale Faccenda (06/10/1940), Angelo Cesare Paina (02/06/1971), Giorgio Braglia (12/06/1977), Alexandre Pato (13/01/2008), Krzysztof Piatek (26/01/2019).

Solo per 2 giocatori la rete segnata al Friuli fu l'ultima in rossonero: Natale Faccenda (06/10/1940), Angelo Longoni (22/03/1953), Gilberto Noletti (10/10/1965) e Ronaldo (13/01/2008).

Due allenatori esordirono ad Udine: la coppia Busini/Ara (06/10/1940), Paolo Barison (09/06/1976)

Solo un giocatore è riuscito a segnare una tripletta interna al Napoli: fu Giuseppe Torriani nel 1927 (02/10/1927, Milan vs Napoli 5-1).

Ben 19 le doppiette invece, per 17 giocatori diversi: Gianni Rivera e Aldo Boffi ci riuscirono due volte, poi

Santagostino, Pastore, Buscaglia, Cappello IV, Carapellese, Puricelli, Schiaffino, Bean, Grillo, Altafini, Calloni, Lentini, Weah, Ronaldo e Piatek.

Per Stefano Pioli sarà la terza partita a San Siro contro il Napoli da allenatore del Milan: finora un pareggio e una sconfitta. L'unica volta che riuscì a battere il Napoli fu al Maradona.

Dirigerà la partita Davide Massa, per la 15ma volta impegnato ad arbitrare i rossoneri: finora il bilancio è di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Un unico precedente contro il Napoli, ma in trasferta, e finì 3-1 per gli azzurri.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)