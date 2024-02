Verso Milan-Napoli, tre i diffidati rossoneri che rischiano la squalifica

Il Milan non avrà a disposizione Tijjani Reijnders per la partita contro il Napoli, che si giocherà domenica sera a San Siro alle ore 20.45. Dopo un lungo periodo trascorso in diffida in coppia con Yunus Musah, nell'ultima partita contro il Frosinone è arrivato il cartellino giallo che ha fatto scattare la squalifica. Reijnders, il giocatore più presente del Milan in questa stagione, dovrà questa volta fermarsi e potrà quantomeno essere nel pieno delle forze in vista della gara di andata contro il Rennes in Europa League.

Musah rimane invece diffidato e dunque dovrà rimanere attento a non farsi ammonire contro il Napoli se non vuole saltare la sfida successiva contro il Monza. La trasferta brianzola è a rischio anche per Ruben Loftus-Cheek - anche lui ammonito nella gara di Frosinone ed entrato a "sostituire" Reijnders nella lista dei diffidati del Diavolo - e anche Alessandro Florenzi.